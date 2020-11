Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(ES)(HDH)(GP)(UL) Polizeipräsidium Ulm - Im Rausch gerammt

Mit Alkohol und Drogen waren mehrere Autofahrer am Dienstag in der Region unterwegs.

UlmUlm (ots)

(UL) Gegen 19.30 Uhr war ein Toyota in Blaustein unterwegs. Der Fahrer kam im Buchbronnenweg zu weit nach links und prallte gegen einen Fiat. Der parkte am Straßenrand. Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Die Beamten rochen bei dem Unfallverursacher Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der 39-Jährige zu viel davon intus hat. Er kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Lenker des Avensis tatsächlich hatte. Den Führschein behielten die Polizisten ein. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden an ihnen schätzt die Polizei auf ungefähr 16.000 Euro.

Am Dienstag musste die Polizei im gesamten Präsidiumsbereich feststellen, dass sich die Autofahrer nicht immer bei klarem Bewusstsein ans Steuer setzten:

(ES)Gegen 7.30 Uhr kontrollierten sie einen 46-Jährigen. Der Mann war davor auf der A8 in Richtung Kirchheim unterwegs gewesen. Schnell bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass der Lenker des Fiat zu viel Promille hatte. In einem Krankenhaus musste er Blut abgeben.

(BC)In Bad Schussenried stoppte die Polizei zwei Autofahrer, die sich berauscht ans Steuer gesetzt hatten: Ein 37-Jähriger war gegen 12.30 Uhr in der Wilhelm-Schussen-Straße unterwegs. Einen 19-jährigen Autofahrer stoppten die Beamten gegen 17.45 Uhr in Olzreute. Bei beiden Autofahrern bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass die Männer Drogen genommen hatten. Ein Arzt nahm ihnen in einem Krankenhaus Blut ab. Ihre Pkw mussten die Männer stehen lassen. In Biberach stoppte die Polizei gegen 15.30 Uhr einen Mercedes. Auch dessen Fahrer hatte Drogen genommen, bevor er sich ans Steuer setzte. Auch der 28-Jährige muss sich nun dafür verantworten.

(GP) Gegen 15.30 Uhr war in Deggingen ein Mazda unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Fahrer und hatte den Verdacht, dass er berauscht ist. Das bestätigte ein Test. Der 26-Jährige bekommt nun eine Anzeige, weil er sich unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt hat.

(HDH) In Dischingen war ein 46-Jähriger berauscht unterwegs. Die Beamten stellten bei der Kontrolle des Autofahrers in der Bahnhofstraße fest, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Er musste seinen VW stehen lassen und bekommt nun eine Anzeige.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

