Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Diebstahl aus Gewächshäusern

Straelen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (26. Mai 2020) waren Diebe in verschiedenen Gewächshäusern in Straelen unterwegs. Am Loyweg entwendeten sie aus einem Gewächshaus eine Akkuflex und einen Kompressor. Auf der Maasstraße verschafften sie sich Zugang zu gleich drei Treibhäusern einer Gärtnerei und stahlen mehrere Werkzeugmaschinen, einen Hochdruckreiniger und einen Aufsitz-Rasenmäher der Marke Stiga. Zum Abtransport der Beute könnte ein Transporter bereit gestanden haben. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

