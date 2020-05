Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Brand eines Abfallcontainers/ Gartenschnitt angezündet

Geldern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (23. Mai 2020) einen Abfallcontainer in Brand gesetzt. Der Container, der mit Gartenschnitt gefüllt war, stand zur Tatzeit hinter der Liebfrauenschule an der Weseler Straße. Die Unbekannten konnte über die Bogenstraße zum Container gelangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch das Feuer wurde die Lackierung am Metallcontainer beschädigt. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Geldern unter der Rufnummer 02831 1250. (as)

