Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Erstmeldung - Zwei Männer nach Geiselnahme aus LVR-Klinik flüchtig

Bedburg-Hau (ots)

In den späten Abendstunden am Montag, 25.05.2020, sind zwei in der LVR-Klinik Bedburg-Hau im Maßregelvollzug untergebrachte Patienten nach einer Geiselnahme aus dem geschlossenen Bereich geflohen. Nach den bisherigen Erkenntnissen haben die beiden 38 und 43 Jahre alten Männer gegen 22.45 Uhr mit Küchenmessern bewaffnet kurzfristig einen Pfleger in ihre Gewalt gebracht. Nachdem sie einen zweiten Pfleger eingeschlossen hatten, drängten sie ihr Opfer unter einem Vorwand dazu, die Zugangstüren zum Gebäude durch die Pforte öffnen zu lassen. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug ihres Opfers, einem weißen Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-S 2521. Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen dauern an. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell