Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pressemitteilung der Polizei Wesel - 21-Jähriger verletzt Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort/Issum (ots)

Ein schwarzer Kleinwagen befuhr am Montag gegen 09.30 Uhr die Schloßallee in Hoerstgen aus Richtung Sevelen in Richtung Kamp-Lintfort. Hierbei touchierte das Fahrzeug einen 21-jährigen Kamp-Lintforter, der die Schloßallee zu Fuß kurz hinter der Kurve (Einmündung Fackelstraße) überquerte. Der Kamp-Lintforter stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer bzw. die Fahrerin setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 9340, bittet nun den/die Fahrer/in sowie weitere Zeugen, sich zu melden.

