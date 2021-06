Polizei Hagen

POL-HA: 47-Jähriger Tatverdächtiger nach Betrug setzt Pfefferspray gegen Hagener ein

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstagmorgen (17.06.2021) setzte ein 47-jähriger Tatverdächtiger in Haspe Pfefferspray gegen einen 38-jährigen Hagener ein, als dieser ihn wegen eines Betruges bei der Polizei melden wollte. Der 38-Jährige sagte den Polizeibeamten, dass er den Tatverdächtigen bereits in der Vergangenheit angezeigt hatte, weil es zu einem Betrugsdelikt gekommen sei. Am Donnerstagmorgen habe man sich gegen 08.30 Uhr erneut auf dem Kirchplatz getroffen. Diese Zusammenkunft wollte der 38-Jährige nutzen, um den Tatverdächtigen an die Polizei zu übergeben. Weil dieser den Plan durchblickte, flüchtete er die Berliner Straße hinauf und setzte dabei Pfefferspray gegen den Hagener ein. Als er in ein fremdes Auto einsteigen wollte, gelang es dem 38-Jährigen und zwei weiteren Zeugen, den Tatverdächtigen festzuhalten und an die eingesetzten Polizeibeamten zu übergeben. Diese nahmen den 47-Jährigen aufgrund von vorliegenden Haftgründen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Sie zeigten ihn zudem wegen der gefährlichen Körperverletzung an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell