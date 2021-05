Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall verursacht und geflüchtet

Schwegenheim (ots)

Gestern verursachte der Fahrer eines roten Kleinwagens um 16.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9. Bei der Anschlussstelle Schwegenheim überholte er in Fahrtrichtung Speyer zunächst einen Autofahrer rechts und wechselte dann zwischen zwei weiteren Fahrzeugen die Spur. Dabei streifte er eines der beiden Fahrzeuge und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Die aufmerksamen Zeugen notierten sich jedoch das Kennzeichen des geflüchteten Fahrzeugs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Unfallzeugen oder Verkehrsteilnehmer, die von dem Fahrer des roten Kleinwagens ebenfalls gefährdet wurden. Verletzt wurde bei dem gefährlichen Manöver glücklicherweise niemand. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell