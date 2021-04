Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Fahrrädern - Altpapier-LKW brennt - Auf PKW herumgelaufen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von Fahrrädern

Zwischen Sonntagabend, 20:15 Uhr und Mittwochnachmittag, 16 Uhr, wurde aus dem Fahrradparkhaus am Bahnhof Aalen ein schwarz-rotes Cube Reaction Hybrid Mountainbike im Wert von etwa 1900 Euro entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert.

Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Mittwochmittag, 14 Uhr, wurden in der Spitalstraße aus dem Hinterhof eines Gebäudes zwei E-Bikes der Marke Winora Radius Tour im Gesamtwert von etwa 5000 Euro entwendet. Hierzu kletterte der oder die Täter über ein etwa 1,80 Meter hohes Gartentor. Hinweise zu diesen Diebstählen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Unterschneidheim: Altpapier-LKW brennt

Am Donnerstag gegen 9 Uhr wurde der Polizei ein brennender LKW in der Wilflinger Hauptstraße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass in der hinteren Auffangwanne des Fahrzeugs ein Brand entstand, nachdem zuvor mehrere Altpapiertonnen darin entleert wurden. Das Feuer wurde durch die eintreffenden Feuerwehren aus Zipplingen und Unterschneidheim, die mit insgesamt drei Fahrzeugen und 29 Wehrleuten vor Ort kamen, gelöscht. Die Brandursache ist nicht bekannt. Allerdings entstand an dem Fahrzeug offensichtlich auch kein Schaden.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz beim Ärztehaus in der Karlstraße beschädigte am Donnerstag gegen 09:15 Uhr, eine 35-jährige Fahrerin eines PKW VW Golf einen in diesem Moment vorbeifahrenden VW Polo einer 71-jährigen Fahrerin. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Waldstetten: Auf PKW herumgelaufen

Indem ein bislang Unbekannter auf einem VW Golf herumlief, wurde das Fahrzeug an verschiedenen Stellen beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Wer konnte in der Gmünder Straße zwischen dem 02.04. und dem 03.04.21 eine Person beobachten, welche auf das Fahrzeug stieg? Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Lorch: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Donnerstag gegen 07:45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lenker eines PKW Fiat die rechte Fahrspur der B29 auf Höhe Lorch Weitmars. Nachdem er erkannte, dass eine PKW-Lenkerin von der Einfädelungsspur auf die B29 einfahren wollte, wechselte er auf die linke Fahrspur, ohne darauf zu achten, dass dort bereits ein 24-Jähriger mit seinem PKW Kia fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer gestürzt

Am Donnerstag um 09:35 Uhr konnte in der Klostersteige ein gestürzter 60-jähriger Radfahrer bewusstlos aufgefunden werden. Derzeit ist unklar, ob es sich um einen Unfall handelte oder ob der Radfahrer aufgrund einer medizinischen Ursache zu Fall kam. Zeugen des Vorfalls werden deshalb gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 zu melden.

