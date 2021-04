Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrräder entwendet, Unfälle & Diebstähle aus Fahrzeugen

Fellbach: Fahrräder entwendet

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag entwendeten bisher unbekannte Diebe zwei blaue Fahrräder vom Hersteller Pegasus, die in einem Carport in der Straße Langes Tal abgestellt waren. Bei den Rädern handelt es sich um ein Cityrad sowie ein Trekkingrad, beide waren mit einem Schloss gesichert. Zeugenhinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Räder nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:15 Uhr einen in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand geparkten Hyundai und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Hyundai wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Fellbach-Schmiden: Rollerfahrer nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Fellbacher Straße. Ein 37 Jahre alter Rollerfahrer fuhr die Straße kurz vor 15 Uhr in Richtung Oeffingen entlang, als plötzlich ein Toyota-Fahrer von einem Grundstück auf die Fahrbahn fuhr. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, musste der Rollerfahrer stark abbremsen und kam anschließend zu Fall. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern. Anschließend wurde der Rollerfahrer von einem Zeugen angesprochen und angewiesen, das Auto zu verfolgen, was dieser dann auch tatsächlich tat. Dem Autofahrer gelang es aber schließlich zu entkommen. Der Rollerfahrer, der sich beim Sturz leichte Verletzungen zugezogen hatte, begab sich anschließend zum Polizeirevier Fellbach und erstattete Anzeige. Bei der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass er mit über 1,5 Promille erheblich alkoholisiert war. Er musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Fellbach sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. In diesem Zusammenhang wird insbesondere der Mann, der den Rollerfahrer direkt nach dem Unfall zur Verfolgung des Pkw animiert hat, gesucht. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier zu melden.

Kirchberg/Murr: Diebstähle aus Fahrzeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machte sich ein Dieb an mehreren unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen. Der Polizei sind bislang zwei Fälle in der Straße Vogelsang sowie ein Fahrzeug in der Königsberger Straße bekannt, bei denen der Dieb kleinere Bargeldbeträge entwendete. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

