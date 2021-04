Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle aus Fahrzeugen - 78.000 Euro Schaden - Bagger beschädigt - Auffahrunfall

Aalen (ots)

Hüttlingen: Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 11:50 Uhr befuhren ein 49-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz Citan und ein 58-jähriger Ford Transit-Lenker hintereinander die Straße In den Kocherwiesen. Hierbei bemerkte der Daimler-Fahrer zu spät, dass der vorausfahrende Ford-Lenker sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Oberkochen: Bagger beschädigt

Im Bereich Kutschenweg/Roßbrunnenweg wurde an einem Bagger der Marke Liebherr 912 Compact die Frontscheibe durch den Versuch diese aufzuhebeln beschädigt. Hierbei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass versucht wurde, den ganzen Bagger zu entwenden. Hinweise erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990

Westhausen: 78.000 Euro Schaden

Am Mittwoch um kurz vor 07:30 Uhr wollte eine 18-jährige Fahrerin eines PKW Hyundai von der L1029 bei Frankenreute nach links auf die B290 einfahren. Hierbei übersah sie einen Reisebus, welcher aus Richtung aalen heranfuhr. Der 57-jährige Bus-Lenker konnte den Zusammenstoß, trotz versuchtem Ausweichmanöver, nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 78.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ruppertshofen: Diebstähle aus Fahrzeugen

Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 07:15 Uhr, wurde aus einem PKW, welcher in der Straße Am Hochsitz abgestellt war, eine schwarze Puma-Jacke sowie eine schwarze Bluetooth-Box und ein Geldbeutel mit Führerschein, Personalausweis, diversen Karten und 50 Euro Bargeld entwendet. Im Drosselweg wurde zwischen Montagabend, 20:30 Uhr und Dienstag, 07.40 Uhr, in einen VW Caddy eingebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Geldbeutel mit diversen Geldkarten und Ausweisdokumenten entwendet. Hinweise auf die Diebstähle nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell