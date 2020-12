Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzter bei Frontalzusammenstoß - Wülfrath - 2012093

MettmannMettmann (ots)

Am Freitagmittag des 18.12.2020 gegen 13:10 Uhr befuhr ein 57 jähriger Wuppertaler mit seinem VW Touran die Straße Koxhof in Wülfrath in Fahrtrichtung Wuppertal. In Höhe der Hausnummer 6 kam ihm plötzlich aus noch ungeklärter Ursache ein Dacia frontal auf seiner Fahrspur entgegen. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung und Ausweichversuchen konnte eine Kollision nicht verhindert werden. Hierbei wurde der 74 jährige Mettmanner Fahrer des Dacia schwerverletzt und durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Ein mitgeführter Hund wurde in die Obhut des Ordnungsamtes gegeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro.

