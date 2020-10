Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 07.10.2020 gegen 07:45 Uhr kam es in Semlow zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer leicht verletzt wurde.

Der 16-jährige deutsche Kradfahrer befuhr mit seiner MZ die Marlower Straße in Semlow in Fahrtrichtung Marlow. In einer Rechtskurve verlor der 16-Jährige aus der Gemeinde Semlow vermutlich aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Krad, geriet ins Rutschen und stieß mit einem entgegenkommenden PKW Dacia zusammen. Der Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Rostock gebracht. Die 40-jährige deutsche PKW-Fahrerin aus der Gemeinde Marlow blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

