Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Gebäudefassade besprüht - Wohnwagen beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Farbschmiererei

Im Innenhof eines Wohnkomplexes in der Gerhardt-Hauptmann-Straße wurden an die Gebäudefassaden verschiedene Graffitis angebracht. Die Taten wurden am Dienstagvormittag festgestellt und wurden im Zeitraum zwischen letzten Freitag und Dienstagmorgen verübt. An den Fassaden entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Winterbach: Unfall auf Bundesstraße

An der Anschlussstelle Winterbach ereignete sich am Mittwochmorgen kurz vor 6 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Focus befuhr die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart und fuhr an der Ausfahrt Winterbach von der Bundesstraße ab. Dort fuhr er infolge Unachtsamkeit auf eine vorausfahrende Autofahrerin hinten auf und verursachte 2000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde hierbei niemand.

Winterbach: Mofa-Fahrerin leicht verletzt

Eine 15-jährige Mofa-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 13.20 Uhr die Wilhelmstraße und missachtete an der Einmündung Langer Weg die Vorfahrt eines von rechts einbiegenden Autofahrers. Dieser konnte den Zusammenstoß mit der Bikerin nicht mehr vermeiden. Hierbei zog sich die 15-Jährige leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Waiblingen: Versuchter Aufbruch von Wohnwagen

Im Zeitraum zwischen dem 09.01.2021 und dem 13.04.2021 versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Wohnwagen, der in der Gansäckerstraße abgestellt war, einzubrechen. Als den Tätern dies trotz mehrerer Versuche nicht gelang, zerkratzten sie das Wohnmobil und schlugen einen Heizungsthermostat ab. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Hegnach: Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Diebe brachen am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr in eine Wohnung im Oßweiler Weg ein und entwendeten aus dieser Bargeld im vierstelligen Bereich. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag in der Kürräckerstraße einen Zaun und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell