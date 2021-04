Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Oppenweiler: Brand eines Werkstattgebäudes

Aalen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es in einem Werkstattgebäude in der Straße In den Badwiesen aus bislang ungeklärter Ursache zum Brandausbruch. Ein Zeuge bemerkte den Brand kurz nach Mitternacht und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Oppenweiler, Backnang, Murrhardt, Schwäbisch Hall und Aspach kamen mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 67 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand gegen 2:40 Uhr löschen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 500.000 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die nahe gelegene B14 musste während der Löscharbeiten komplett gesperrt werden.

