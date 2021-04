Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Handy und Geldbörse entwendet, Auto bei Einbruch entwendet & Einbrüche

Aalen (ots)

Backnang: Handy und Geldbörse entwendet - Zeugen gesucht

Die Polizei hat nach der Anzeigenerstattung am Mittwochmorgen die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, welcher sich bereits in der Nacht zwischen Mitternacht und 2 Uhr am Bahnhof ereignete. Das 29-jährige Opfer wurde bei einer Bank vor dem Bahnhofsgebäude in Backnang von drei fremden Männern angesprochen und um Zigaretten gebeten. Nachdem er einem der Männer die Zigaretten aushändigte und in Richtung P+R Parkplätze wegging, wurde er beim dortigen Treppenaufgang von den Männern von hinten angegangen, niedergerissen und geschlagen. Zudem erbeuteten die Täter sein Handy und aus seinem mitgeführtem Rucksack eine Geldbörse. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und musste sich am Mittwochvormittag in ärztliche Behandlung begeben. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um dunkelhäutige Männer gehandelt haben. Die Männer waren etwa 180 cm groß und dunkel gekleidet. Die Haare eines der Täter waren zu Dreadlocks geflochten. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und den Tatverdächtigen werden von der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/9500 erbeten, die die Ermittlungen zum Vorfall übernommen hat.

Backnang: Auto bei Einbruch entwendet

In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Industriestraße in einen Gewerbebetrieb eingebrochen. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 6 Uhr sind die Einbrecher über ein eingeschlagenes Fenster in die Betriebsräume eingedrungen. Dort haben sie einen Pkw Schlüssel vorgefunden, mit dem sie in der Folge einen Mercedes Viano CDI entwendeten, an dem die amtliche Kennzeichen WN - O 103 angebracht waren. Hinweise zum Einbruchsgeschehen und Verbleib des goldfarben lackierten Fahrzeugs nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Weissach im Tal: Einbrüche

In Unterweissach wurden am Mittwochmorgen von der Polizei mehrere Einbrüche registriert. Es ist den Umständen nach zu urteilen von einem Tatzusammenhang auszugehen. Die Täter drangen in der Stuttgarter Straße sowie in der Straße "Hart" in vier Gewerbebetriebe ein bzw. versuchten es zumindest. In zwei Betrieben wurde nach bisherigen Feststellungen eine dreistellige Bargeldsumme erbeutet. Bei einem Gebäude blieb es beim Versuch. Die örtliche Polizeidienststelle hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/35260 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell