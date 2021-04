Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Zigarettenautomat - Unfallflucht - Einbruch in Geräteschuppen - Rucksack aus PKW entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus Zigarettenautomat

Aus einem Zigarettenautomat im Saumweg wurde am Donnerstagmorgen gegen 5.50 Uhr die Metallabdeckung des Münzhoppers aufgebrochen und der Inhalt entwendet.

Aalen: Pkw rollt gegen Laternenmast

Ein nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesicherter Alfa Romeo, machte sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der Sauerbachstraße selbständig und fuhr gegen einen Laternenmast. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 1800 Euro.

Westhausen: Lkw beschädigt Zaun und flüchtet

Ein unfallflüchtiger Lkw-Lenker streifte zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochmorgen 7 Uhr beim Ein-/Ausparken einen Stabmattenzaun an einem Grundstück in der Dr.-Rudolf-Straße und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Schaden wird auf ca. 700 Euro beziffert.

Essingen-Dauerwang: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Margarete-Steiff-Straße touchierte am Mittwoch gegen 16.50 Uhr ein unbekannter Pkw-Lenker beim Ausparken mit seinem Anhänger einen geparkten VW Sprinter, wodurch ein Schaden von ca. 500 Euro entstand.

Aalen: Zwei Autobahnunfälle auf der BAB 7

Als am Mittwochvormittag ein 62-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Audi Q8 gegen 11 Uhr die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen in Richtung Ulm auf dem linken Fahrstreifen befuhr, scherte kurz vor ihm ein 61-Jähriger mit seinem Sattelzug ein, um ein Fahrzeug zu überholen. Der Pkw-Lenker kollidierte dadurch mit dem Heck des Sattelaufliegers, an dem durch den Aufprall die Ladebühne abgerissen, beide Rückleuchten sowie zwei Druckluftkessel im Heckbereich beschädigt wurden. Der Pkw kam nach der Kollision an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Der Audi-Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Westhausen war mit 14 Mann und 3 Fahrzeugen zum Abstreuen der Fahrbahn im Einsatz, da aus dem Pkw Betriebsmittel ausgelaufen waren. An dem Pkw entstand Totalschaden von ca. 70.000 Euro, am Sattelzug wird der Schaden auf ca. 10.000 Euro beziffert. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen fuhr am Mittwoch gegen 17.10 Uhr der 29-jährige Lenker eines Kleintransporters auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg auf dem rechten Fahrstreifen aus unbekannter Ursache auf den Auflieger eines vorausfahrenden Sattelzug-Lenkers auf. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 21.000 Euro.

Rainau: Einbruch in Geräteschuppen

Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag das Rolltor eines Geräteschupppens auf, welcher sich ca. 500 Meter südlich von Schwabsberg befindet. Hier durchsuchten sie das Mobiliar im Innenraum, entwendeten einen kleineren Bargeldbetrag sowie mehrere Packungen Erdnüsse, Katzenfutter, Futtersticks für Katzen, zwei Kisten Bier sowie zwei Schachteln Zigaretten. Am Rolltor entstand Schaden von ca. 150 Euro.

Ruppertshofen: Diebstahl aus Pkw

Von einem Unbekannten wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag zwei unverschlossen in einer Garage in der Silcherstraße abgestellte Fahrzeuge durchsucht und jeweils ein kleiner Münzgeldbetrag sowie aus einem der beiden Fahrzeuge der Fahrzeugschein sowie Führerschein entwendet.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Schaden von ca. 4500 Euro verursachte ein 71-jähriger Hyundai-Lenker, als er am Mittwoch gegen 14 Uhr rückwärts aus einem Grundstück auf die Paradiesstraße einfuhr und mit einem VW Caddy kollidierte, der am rechten Straßenrand im Parkverbot abgestellt war.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Am Mittwochnachmittag verursachte eine 24-jährige Mini-Lenkerin gegen 14 Uhr einen Auffahrunfall, als sie aus Unachtsamkeit in der Königsturmstraße auf den vor ihr stehenden Pkw eines 58-jährigen VW-Lenkers auffuhr. 3500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Lorch: Wegen Reifenplatzer gegen Schutzplanke gefahren

Auf der B 29 fuhr am Mittwoch gegen 14 Uhr eine 38-jährige Opel-Lenkerin aufgrund eines Reifenplatzers gegen die Stahlschutzplanke, die auf ca. 9 Metern beschädigt wurde. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag beschädigte ein unfallflüchtiger Pkw-Lenker an einem geparkten Seat den linken Außenspiegel. Das Fahrzeug war in der Untere Zeiselbergstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen Ford gehandelt haben. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf der Gutenbergstraße streifte am Mittwoch gegen 10.10 Uhr ein 84-jähriger Fahrzeuglenker beim Vorbeifahren die geöffnete Fahrertüre eines Lkw, dessen Lenker gerade in die Fahrerkabine einsteigen wollte. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

Mögglingen: 6000 Euro Schaden bei Unfall

Am Mittwoch um 17:45 Uhr kam es zu einem Unfall im Bereich der Makilohalle. Ein 29-jähriger Ford-Lenker wollte an der dortigen Einmündung in eine Anliegerstraße abbiegen. Hier kam ihm im Kurvenbereich eine 24-jährige Audi-Lenkerin entgegen, die mit ihrem Fahrzeug mit dem Ford kollidierte. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Rucksack aus PKW entwendet

Am Mittwoch zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr stellte ein 55-jähriger Mann sein Firmenfahrzeug unverschlossen in der Stuttgarter Straße ab, um das Fahrzeug zu entladen. Während dieser Zeit öffnete ein bislang unbekannter Dieb die Beifahrertür des Fahrzeugs und entwendete aus dem Fußraum der Beifahrerseite einen Rucksack. Nach kurzer Suche konnte der Rucksack am Remsufer aufgefunden werden. Es wurde lediglich ein schwarzer Geldbeutel mit etwa 35 Euro sowie Bankkarten und Personaldokumenten entwendet.

