POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag wurde gegen 03:30 Uhr versucht in eine Wohnung in der Bergstraße im Ortsteil Daisbach einzubrechen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch eine Gartentür Zutritt zum Grundstück und versuchten anschließend die Wohnungstür aufzubrechen. Da dies misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob ein Sachschaden entstand ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizerevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

