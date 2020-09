Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Schwerverletzte - 25.000EUR Sachschaden - Vollsperrung

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam es gegen 18:00 Uhr auf der K4172 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 38-Jährige Opel-Fahrerin fuhr auf der K4172 von Östringen nach Mühlhausen, als sie an der Auffahrt zur B39 einem 46-Jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt nahm und mit ihm kollidierte. Die Frau und ihre Beifahrerin werden bei dem Unfall schwer verletzt und in eine Klinik gefahren, der Mann wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 25.000EUR. Die Fahrbahn blieb bis ca. 21:30 Uhr voll gesperrt.

