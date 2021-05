Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichtere Verletzungen zogen sich drei Insassen eines Pkw bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Karlsruhe zu. Eine 56-Jährige fuhr gegen 13.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Rheinhold-Frank-Straße in Richtung Adenauerring. Beim Linksabbiegen in die Moltkestraße achtete sie nicht auf den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw und stieß mit diesem im Kreuzungsbereich zusammen. Hierbei verletzte sich der 57-jährige Fahrer und zwei Mitfahrer leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

