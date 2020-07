Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer stürzt stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad

Greifswald (ots)

Am 12.07.2020 gegen 20:40 Uhr befuhr ein 61-jähriger Radfahrer die Anklamer Straße in 17489 Greifswald in Richtung des Platzes der Freiheit Auf Höhe der Einfahrt zur Johann-Stelling-Straße stürzte der 61j-ährige Deutsche ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei schwer. Durch Passanten wurde der stark blutende Radfahrer von der Straße geborgen und der Rettungsdienst alarmiert. Durch eine Streife des PHR Greifswald wurden bei dem Radfahrer deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der Radfahrer wurde schließlich durch einen Rettungswagen ins Klinikum von Greifswald gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell