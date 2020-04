Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in ein Betriebsgebäude (16.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei unbekannte männliche Täter schlugen in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Zeitraum von 03.30 bis 03.45 Uhr das Fenster eines Büroraumes an einem Firmengebäude in der Heinkelstraße im Industriegebiet Ost ein. Sie entwendeten nach dem Einsteigen in die Büroräume einen dort stehenden Tresor mit Inhalt.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige, möglicherweise benutzte Fahrzeuge oder den Verbleib des kleineren Tresors geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell