Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Fahrlässige Brandstiftung (16.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine achtlos in einen Pflanzenkübel aus Kunststoff geschnippte Zigarettenkippe war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in der Nacht zum heutigen Donnerstag offensichtlich die Ursache für die in Brand geratene Kunststoffhülle des Pflanzgefäßes bei einem Gewerbebetrieb in der Margarethe-Scherb-Straße im Gewerbegebiet am nordöstlichen Stadtrand von Villingen. Der Geschäftsführer des betroffenen Gewerbebetriebs wurde gegen 06.30 Uhr beim Eintreffen am Betriebsgebäude aufgrund des außergewöhnlichen Geruchs von verschmortem Kunststoff auf den Schaden aufmerksam. Dieser zeigte sich umfangreicher als zunächst angenommen. Der Brand hatte auf eine an der Außenwand des Gebäudes angebrachte Kunststoffnoppenbahn übergegriffen und die Noppenbahn auf einer Länge von 32 Metern zerstört.

Der Brand, der sich glücklicherweise nicht auf das restliche Gebäude ausgedehnt hatte, war zum Zeitpunkt der Entdeckung bereits erloschen. Ein Eingreifen der vorsorglich verständigten Freiwilligen Feuerwehr Villingen war nicht mehr erforderlich.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf den Verursacher des Brandes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

