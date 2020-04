Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Beleidigung von Polizeibeamten durch den Halter eines Kampfhundes (16.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Nicht im Griff hatte sich am heutigen Donnerstag gegen 08.30 Uhr der 21-jährige Halter eines American Bulldog, der seinen Hund am Geschwister-Scholl-Platz sein Geschäft machen ließ, sich nicht um die Beseitigung des Hundekotes kümmerte und deshalb durch Polizeibeamte des Polizeireviers Schwenningen an der Kreuzung Oberdorfstraße / Sängerstraße angesprochen wurde.

Der 21-Jährige reagierte unangemessen auf die Ansprache, gab nur unzureichend Auskunft zu seinen Personalien und ließ sich dazu hinreißen, die Polizeibeamten sowohl am Kontrollort und später weitere Beamte im Dienstgebäude des Polizeireviers zu beleidigen. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Eine Bescheinigung über eine durchgeführte Verhaltensprüfung des mitgeführten Kampfhundes vermochte der 21-Jährige nicht vorzulegen, was in Kombination mit dem durch den Tatverdächtigen gezeigten Verhalten berechtigte Zweifel an seiner Geeignetheit zur Führung eines Kampfhundes eröffnet, weshalb der Sachverhalt zusätzlich der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen als zuständige Ordnungsbehörde zu berichten ist.

