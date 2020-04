Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Einbruch in einen Einkaufsmarkt (15.04.2020 - 16.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum heutigen Donnerstag durch Gewaltanwendung an der Glasschiebetüre in die Betriebsräume eines Einkaufsmarktes am nördlichen Ende der Sperberstraße im Stadtteil Steppach ein. In den Geschäftsräumen öffneten sie gewaltsam eine Registrierkasse und zwei Glasvitrinen und entwendeten Bargeld, Goldschmuck und Accesssoires.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

