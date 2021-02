Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (13. bis 14.02.2021) in eine Wohnung an der Grefstraße eingebrochen und haben Uhren und Schmuck erbeutet. Der Versuch, in ein Haus an der Ludwigshafener Straße einzubrechen, ist gescheitert. An der Grefstraße schlugen die Einbrecher am Sonntag gegen 21.00 Uhr ein Fenster ein, durchsuchten im gesamten Haus die Schränke und flüchteten unerkannt mit der Beute in noch unbekannter Höhe. An der Ludwigshafener Straße scheiterten die Unbekannten in der Nacht zum Sonntag, zwischen 23.00 Uhr und 08.00 Uhr, beim Versuch, mehrere Türen eines Hauses aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell