POL-S: Frauen sexuell belästigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend (14.02.2021) an der Büchsenstraße mehrere Frauen sexuell belästigt. Der Unbekannte stand gegen 20.30 Uhr neben zwei 29 und 30 Jahre alten Frauen und hatte dabei sein Geschlechtsteil entblößt. Als die Frauen dies bemerkten und weitergingen, folgte er ihnen und manipulierte dabei an seinem Glied. Bevor er in Richtung Königstraße davonlief, näherte er sich noch einer weiteren, bislang unbekannten Frau. Laut den Zeuginnen soll der Täter etwa 175 Zentimeter groß und dunkelhäutig sein. Er soll eine mollige Statur und kurze lockige Haare haben. Zur Tatzeit trug er eine graue Jacke, ein rotes T-Shirt mit weißem Schriftzug sowie eine schwarze Hose. Zeugen, insbesondere die unbekannte Frau, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

