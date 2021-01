Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wechselfallendiebstahl - Kripo sucht Renault Clio ; Verdächtige Personen gesichtet - Polizei bittet um weitere Hinweise

Friedberg

Ortenberg - Wechselfallendiebstahl - Kripo sucht Renault Clio

Im Zusammenhang mit zwei typischen Wechselfallendiebstählen sucht die Kripo in Friedberg derzeit einen Renault Clio mit der Stadtkennzeichnung von Lörrach (LÖ). In diesen Pkw stiegen nach bisherigen Ermittlungen zwei tatverdächtige Männer. Sie hatten am Montag, 28. Dezember, im Abstand von knapp zwei Stunden jeweils im Markt in der Straße In den St. Wendelsgärten mit der typischen Masche Erfolg. Bei dieser Masche bezahlen die Trickdiebe in der Regel niedrigpreisige Ware mit einem großen Schein. Danach erfolgt die Ablenkung entweder durch geschickte Verwicklung in ein Gespräch oder aber auch durch ständig neue Wechselbitten. Meistens geht das Wechselgeld dann hin und her und hinterher hat der Täter mehr als vorher. Die Ermittlungen zu dem Renault Clio blieben bislang erfolglos. Hinweise auf den Standort des älteren blauen Renault Clio mit den Kennzeichen aus Lörrach (LÖ) bitte an die Kripo in Friedberg, Tel. 06031 6010.

Unter-Schmitten - Verdächtige Personen gesichtet - Polizei bittet um weitere Hinweise

(Ergänzungsmeldung zur Presseinformation vom 07. Januar "Weinvorräte gestohlen")

In der Nacht zum Mittwoch, 06. Januar, gab es mehrere Meldungen über in Unter-Schmitten aufgefallene große, schlanke Männer um die 20 Jahre, jeweils mit Mund-Nasen-Bedeckung und Kapuzenpullis. Diese Männer versuchten nach den Zeugenaussagen verschiedene Garagentore, Türen von Geräte- oder Gartenschuppen oder auch abgestellte Fahrzeuge zu öffnen. Sie hatten es wohl in erster Linie auf alkoholische Getränke abgesehen und waren in mindestens zwei Fällen in der Brückenstraße und der Vogelsbergstraße erfolgreich. Das Wegtragen der Beute müsste eigentlich durch die Menge aufgefallen sein. Eventuell verluden die Verdächtigen ihre Beute auch in ein Fahrzeug, wobei es auf ein solches derzeit noch keine Hinweise gibt. Wem sind die Männer noch aufgefallen? Wer kann sie näher beschreiben? Wer hat ein nächtliches Wegtragen oder Verladen von mehreren Taschen, Körben, Wannen und Bierkästen beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Nidda, Tel. 06042 9648180 oder Polizei Büdingen, Tel. 06042 9648 0.

