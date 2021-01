Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: E-Bike sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

FriedbergFriedberg (ots)

Butzbach

Die Polizei in Butzbach vermutet, dass es sich um Beute aus einem Diebstahl oder aber auch aus einem Einbruch handelt und dass der Besitzer den Verlust seines E-Bikes wohl noch gar nicht bemerkt hat. Die Polizei hat das Fahrrad am 31. Dezember, in Butzbach sichergestellt. Es handelt sich um ein schwarzes Winora - Hardtail. Das Rad ist tourentauglich mit Licht, Steckschutzblechen, Beleuchtung und sogar Außenspiegel ausgerüstet. Außer dem Herstellernamen ziert das Rad noch der Name eines italienischen Fußballclubs. Wem gehört das Mountainbike? Wer kann Hinweise zum Besitzer geben? Polizei Butzbach, Tel. 06033 70430.

