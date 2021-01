Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfallflucht in Oberau - Zeugen gesucht!

Friedberg (ots)

Altenstadt: Daimler in Oberau beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Daimler nach einer Unfallflucht in der Querstraße in Oberau. In Höhe der Hausnummer 6 beschädigte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren den schwarzen Sprinter an der linken Seite. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter Tel. 06042/96480.

