POL-HB: Nr.: 0205--Einladung zur Pressekonferenz: Der Innensenator informiert zum Thema Clankriminalität

Der Innensenator, Ulrich Mäurer, lädt zusammen mit Polizeivizepräsident Dirk Fasse am Freitag, 19 März 2021 um 14 Uhr, zu einer Pressekonferenz in die Aula der Bereitschaftspolizei in Huckelriede (Niedersachsendamm 78-80, 28201 Bremen) ein.

Heute fanden umfangreiche Durchsuchungs- und Ermittlungsmaßnahmen durch das BKA und der Polizei Bremen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bremen statt. Diese gebündelte Aktion war ein weiterer erfolgreicher Schlag im Kampf gegen die Clankriminalität in Bremen. Gemeinsam mit dem Polizeivizepräsidenten der Polizei Bremen, Dirk Fasse, dem Leiter des Landeskriminalamtes, Leitender Kriminaldirektor Jürgen Osmers, wird der Innensenator Einblicke in die Maßnahmen zur Bekämpfung krimineller Mitglieder ethnisch abgeschotteter Subkulturen (Großfamilien) berichten und in einen Gesamtkontext einordnen. Der Polizeivizepräsident informiert ebenso zum weiteren Umgang mit den beschuldigten Beamten, bei denen auch durchsucht wurde.

