Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0203 --Hochwertiger Whisky gestohlen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Horn, Horner Heerstraße Zeit: 17.03.2021, 12:50 Uhr

Am Mittwochmittag entwendete ein unbekannter Mann aus einem Einkaufsmarkt in Horn einen hochwertigen Whisky. Außerdem bedrohte er einen Kaufhausdetektiv. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:50 Uhr bemerkte der 34-jährige Kaufhausdetektiv des Marktes in der Horner Heerstraße über die Videoanlage, dass ein Mann sich eine Holzkiste aus einem Regal gegriffen hatte und mit schnellen Schritten Richtung Ausgang ging. Am Parkdeck konnte er den Dieb schließlich stellen und wollte ihn festhalten. Dieser riss sich los und bedrohte ihn mit einem Gegenstand, den der 34-Jährige als Messer beschrieb. Daraufhin ließ er den Dieb laufen, so dass dieser auf ein Fahrrad steigen konnte und in Richtung Ronzelenstraße davonfuhr. In der gestohlenen Holzkiste befand sich ein sehr hochwertiger und teurer 45 Jahre alter, so genannter Single Malt Whisky.

Der Dieb wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 30 bis 35 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er hatte dunkle kurze Haare und einen hohen Haaransatz ("Stirnglatze"). Bekleidet war er mit einem grünen oder olivfarbenen Anorak, außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Der Dieb trug eine Brille mit schwarzem Gestell und eine weiße FFP-2-Maske, unter der ein Bart erkennbar war.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdient unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell