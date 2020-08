Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener Rollerfahrer auf der B 42

Neuwied-Feldkirchen (ots)

Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Polizei Neuwied auf der B 42 im Bereich von Feldkirchen einen Rollerfahrer, der in Schlangenlinien fahren sollte. Bei dem 56jährigen Mann aus St. Katharinen ergab ein Alkoholtest an der Kontrollstelle einen Wert von 1,99 Promille. Deswegen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er musste seinen Fahrzeugschlüssel abgeben. Außerdem musste er auf der Dienststelle eine Blutprobe über sich ergehen lassen und ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

