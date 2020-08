Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei sucht Besitzer eines Mountain-Bikes

Neuwied (ots)

In der Nacht zum Samstag wird durch die Polizei ein Mann schlafend am Rande des Bimsweges in Neuwied angetroffen. Neben ihm stand ein weißes Mountain-Bike, das ihm nach eigenen Angaben nicht gehört. Vielmehr will er das Rad auf dem Nachhauseweg gefunden und dann einfach mitgenommen haben. Jetzt sucht die Polizei den rechtmäßigen Besitzer eines weißen Mountain-Bike der Firma CANYON, Typ "Yellowstone". Die Rahmennummer ist der Polizei bekannt. Der Besitzer kann sich bei der Polizei Neuwied melden.

