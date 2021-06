Polizei Hagen

POL-HA: Gewitterfront führt zu Geröllabgang

Hagen Delstern (ots)

Das starke Gewitter in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat auf der Delsterner Str. (B 54) in Höhe Auf der Hebbecke mit dem verbundenen Starkregen dazu geführt, das vom dortigen Hang Geröll und Erde abgingen. Damit wurde die Fahrbahn in beide Richtungen in einer Länge von 20 m bedeckt. Durch erste Maßnahmen wurde die Stelle einspurig befahrbar gemacht. Die weiteren Maßnahmen erfolgen im Laufe des Sonntagvormittag.

Die Autofahrer werden an dieser Stelle gebeten besondere Sorgfalt walten zu lassen.

