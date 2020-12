Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht!

HockenheimHockenheim (ots)

Am Freitag, den 27.11.2020, im Zeitraum von 11:45 Uhr bis 11:50 Uhr zerkratzte in der Lussheimer Straße ein bislang unbekannter Täter mutwillig einen Audi, welcher in einer Parkbucht gegenüber des dortigen Drogeriemarktes abgestellt war. An dem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

