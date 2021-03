Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Von selbsternannten Handwerkern betrogen; Einbruch; Polizisten angegriffen; Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen

Unfall mit vier Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstagmorgen auf der Bantlinstraße gekommen. Kurz nach acht Uhr befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Mazda MX5 die linke Geradeausspur in Richtung Tübingen. Zu spät erkannte sie, dass der vorausfahrende, 41 Jahre alte Lenker eines Audi A3 verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf diesen auf. Der A3 prallte daraufhin noch auf einen vor ihm befindlichen und ebenfalls bremsenden Audi A6 eines 31-Jährigen. Ein 18-Jähriger bemerkte die vor ihm abbremsenden Fahrzeuge ebenfalls zu spät und touchierte mit seinem Opel Corsa noch den Mazda. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Sowohl der Mazda als auch der A3 mussten abgeschleppt werden. (rn)

Münsingen (RT): In den Gegenverkehr geschleudert

Zwei schrottreife Fahrzeuge und ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der L 230 beim Marbacher Dreieck ereignet hat. Ein 44-Jähriger war gegen 5.10 Uhr mit seinem Opel auf der Landesstraße von Münsingen in Richtung Steingebronn unterwegs. Kurz nach der Gabelung L 230 / L 247 kam er mit seinem Wagen in der dortigen Rechtskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und knallte in einen aus Richtung Steingebronn kommenden Mercedes eines 38-Jährigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Beide Autos, an denen jeweils Totalschaden entstanden war, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Von selbsternannten Handwerkern betrogen (Warnhinweis)

Ein Ehepaar aus Walddorfhäslach ist am Dienstagnachmittag Opfer von dreisten Betrügern geworden. Gegen 15.15 Uhr boten drei Unbekannte der Familie an, für einen niedrigen vierstelligen Betrag deren Hausdach zu reinigen. Nachdem einer der Männer zur Veranschaulichung der Qualität der Arbeit bereits mit der Reinigung begonnen hatte, übergab der Ehemann das vereinbarte Geld einem der Komplizen. Die drei Täter nutzten in der Folge eine kurze Abwesenheit der Hausbewohner aus und machten sich vor Beendigung der Arbeiten aus dem Staub. Von ihnen liegen folgende Personenbeschreibungen vor: Täter 1: zirka 40 Jahre alt, 175 cm groß, sportliche Figur, dunkelblonde, kurze Haare, bekleidet mit einer orangefarbenen Fleece-Jacke, sprach Englisch ohne erkennbaren Akzent. Täter 2: zirka 25 - 30 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, rundliches Gesicht, bekleidet mit einer warnroten Jacke. Täter 3: zirka 50 - 60 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, stabile Figur, bekleidet mit einer braunen Jacke und einer braunen Basecap. Die Männer waren mit einem blauen Ford Transit ohne Aufschrift unterwegs. An dem rechtsgelenkten Transporter waren vermutlich britische Kennzeichen angebracht.

Die Polizei rät daher:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie unaufgefordert auf angebliche Schäden oder auszuführende Arbeiten an Ihrem Haus aufmerksam machen.

- Lassen Sie sich nicht von günstigen Angeboten blenden.

- Erteilen Sie niemals spontan an der Haustür einen Auftrag. Ein seriöser Handwerker wird Ihnen ein schriftliches Angebot zusenden und Ihnen Zeit zum Überlegen geben.

- Ziehen Sie Angehörige zu Rate.

- Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei.

- Wenn Sie Opfer solcher Betrüger geworden sind, erstatten Sie Anzeige. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrer übersehen

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Weißer Stein am Dienstagnachmittag ist ein Radfahrer verletzt worden. Kurz vor 15.30 Uhr bog ein 24 Jahre alter Ford Focus-Lenker nach rechts auf die L 1150 in Richtung Oberesslingen ab und kollidierte mit seinem Wagen mit einem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer. Der 71-jährige Radler stürzte daraufhin zu Boden. Er musste vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (mr)

Esslingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Königsallee ist am Dienstag eingebrochen worden. Der Einbrecher verschaffte sich zwischen 7.10 Uhr und 19.50 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Mit welcher Beute dem Täter anschließend unerkannt die Flucht gelang, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Wolfschlugen (ES): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein verletzter Motorradfahrer ist am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall auf der Stuttgarter Straße in eine Klinik gebracht worden. Der 36-Jährige befuhr gegen 19.20 Uhr mit seiner Aprilia die Stuttgarter Straße in Richtung Sielmingen. Dabei verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und rutschte gegen den Mercedes eines entgegenkommenden 54-Jährigen. Der 36-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Nürtingen-Reudern (ES): Polizisten angegriffen

Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 26-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend in der Sonnenbergstraße ereignet hat. Gegen 22 Uhr war die Polizei von Anwohnern verständigt worden, nachdem sich dort ein Mann in auffälliger Weise für die dortigen Grundstücke und Wohngebäude interessiert hatte. Beim Erkennen der alarmierten Streifenwagenbesatzung ergriff der 26-Jährige sofort die Flucht, konnte aber eingeholt werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle und Gewahrsamnahme setzte sich der Mann auch mit Faustschlägen derart zu wehr, dass er nach dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Dabei wurde eine 32-jährige Polizeibeamtin leicht verletzt. Wie sich herausstellte bestand gegen den 26-Jährigen bereits eine Verfügung zur Unterbringung in einer Fachklinik. Er wurde nachfolgend in die Klinik gebracht. (cw)

Hechingen (ZAK): In Schlangenlinien gefahren (Zeugenaufruf)

Ganz erheblich betrunken war ein 47-Jähriger, den Beamte des Polizeireviers Hechingen am Montagmittag aus dem Verkehr ziehen mussten. Gegen 16.15 Uhr alarmierten Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil ihnen auf der L 410 ein Renault Megane Scenic aufgefallen war, der in starken Schlangenlinien von Hechingen-Stein kommend, in Richtung Rangendingen fuhr. Dabei soll der Fahrer nicht nur mehrere Leitpfosten überfahren haben, sondern auch mehrfach entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet haben. Der Fahrer konnte wenig später an der Zufahrt zu den Sportanlagen Rangendingen in seinem rundherum unfallbeschädigten Fahrzeug schlafend angetroffen werden. Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen nachfolgend ins Krankenhaus. Dort wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Anschließend musste er zur Ausnüchterung stationär in der Klinik aufgenommen werden. Ein Teil der frischen Unfallschäden an dem Renault konnte bislang keiner Unfallstelle zugeordnet werden, weshalb das Polizeirevier Hechingen hier auf Hinweise hofft. Auch werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die zur genannten Zeit auf der L 410 unterwegs waren und durch die Fahrweise des Renault gefährdet wurden. Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (cw)

Hechingen (ZAK): Gegen Baum gekracht

Eine medizinische Ursache dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am Dienstagnachmittag auf der K 7109 zwischen Hechingen und Boll ereignet hat. Ein 74-Jähriger befuhr gegen 15.25 Uhr mit seinem Nissan die Kreisstraße von Hechingen in Richtung Boll, als er auf freier Strecke zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach mehreren Metern Fahrt im angrenzenden Bankett prallte der Wagen frontal gegen einen Baum und wurde zurück auf die Straße geschleudert, bevor er dort zum Stehen kam. Ersthelfer befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Nissan, an dem ein geschätzter Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

