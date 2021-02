Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Mit Hecke kollidiert und geflüchtet +++ Großefehn - Ins Schleudern geraten +++ Ihlow/Riepe - Bei Auffahrunfall verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Mit Hecke kollidiert und geflüchtet

In Großefehn kam es in der Nacht zu Samstag zu einer Unfallflucht. Ein Audi-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen auf der Hauptwieke Nord unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 51 von der Fahrbahn abkam. Der Wagen kollidierte mit einer Hecke, wurde offenbar hochgeschleudert und kam dann auf der Hecke zum Stehen. Der Verursacher ließ den schwarzen Audi A5 an der Unfallstelle zurück und flüchtete fußläufig. Der Vorfall ereignete sich zwischen 1.20 Uhr und 4.15 Uhr. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor zu melden unter Telefon 04944 914050.

Großefehn - Ins Schleudern geraten

Am frühen Montagmorgen kam es in Großefehn zu einem Verkehrsunfall. Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr in den frühen Morgenstunden auf dem Postweg, als er auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ortsschild und einem Leitpfosten. Der Fahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Der 19-Jährige und sein 20 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Ihlow/Riepe - Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Riepe wurden am Dienstag zwei Personen leicht verletzt. Eine 29 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 7.45 Uhr auf der Friesenstraße in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs, als sie abbremste, um nach links auf ein Grundstück zu fahren. Eine nachfolgende 28 Jahre alte Mazda-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

