Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Engerhafe - Autofahrer geriet ins Schleudern

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Engerhafe - Autofahrer geriet ins Schleudern

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend in Südbrookmerland mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Der Opel-Fahrer war gegen 23 Uhr auf der Norder Straße (B 72) in Fahrtrichtung Georgsheil unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen in Höhe Kirchwyk auf der verschneiten Fahrbahn ins Schleudern geriet. Er prallte mit seinem Wagen seitlich gegen ein Verkehrszeichen. Seine 20-jährige Beifahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell