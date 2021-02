Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Verdächtige Personen unterwegs +++ Krummhörn/Grimersum - Von Fahrbahn abgekommen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Verdächtige Personen unterwegs

Der Polizei warnt vor verdächtigen Personen, die vermutlich unter einem Vorwand versuchen, in Wohnhäuser zu gelangen. Im Kampweg in Norden klingelte am Mittwochabend eine unbekannte Person an einer Wohnungstür und gab vor, dass bei ihr eingebrochen worden sei und sie die Polizei nicht erreichen könne. Vor Eintreffen der Beamten hatte sich die Person jedoch wieder von der Örtlichkeit entfernt. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in der Straße Am Fridericussi, ebenfalls am Mittwoch, gegen 15 Uhr. In beiden Fällen ist kein Schaden entstanden. Es ist in dem Zusammenhang nicht auszuschließen, dass es sich um Betrüger handeln könnte, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen versuchen, in Wohnungen oder Häuser zu gelangen. Die Polizei rät, bei unangekündigten Besuchen unbekannter Personen entsprechend vorsichtig zu sein. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn/Grimersum - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 53 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag in Grimersum von der Fahrbahn abgekommen. Die Hyundai-Fahrerin war gegen 18.20 Uhr auf der Schoonorther Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, geriet auf die Berme und in einen Straßengraben. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell