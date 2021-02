POL-AUR: Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht zu Dienstag in Wittmund. Ein 26 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 0.30 Uhr auf der Straße Werdumer Altengroden unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Mercedes-Fahrer zusammenstieß. Der 28-jährige Fahrer des Mercedes kam durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Der Wagen musste geborgen werden. Es wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

