Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn/Ostgroßefehn - Trickbetrüger gibt sich als Spendensammler +++ Südbrookmerland/Moorhusen - Fußgänger verletzt +++ Aurich - Rasen beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn/Ostgroßefehn - Trickbetrüger gibt sich als Spendensammler aus

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Ostgroßefehn eine ältere Dame bestohlen. Gegen 10 Uhr sprach eine männliche Person die 79-Jährige vor einer Bankfiliale in der Kanalstraße Süd an und bat sie um eine Spende für wohltätige Zwecke. Als die Frau ihre Geldbörse zur Hand nahm, nutzt der Mann einen unbeobachteten Moment und entwendete daraus eine dreistellige Summe Bargeld. Der Täter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt, mit schlanker Figur, dunklen Augen und kurzem, dunkelgelocktem Haar. Zur Tatzeit soll er dunkle Kleidung getragen haben. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Moorhusen - Fußgänger verletzt

In Südbrookmerland kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Um kurz nach 14 Uhr war ein 24 Jahre alter VW-Fahrer auf der Straße Am Mühlenschloot unterwegs, als ihm ein 61-jähriger Fußgänger entgegenkam. Im Begegnungsverkehr touchierte der VW den 61-jährigen Mann. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt.

Aurich - Rasen beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat auf einem Firmengelände in der Raiffeisenstraße in Aurich eine Rasenfläche beschädigt. Zu dem Vorfall kam es bereits am Sonntag, 31.01.2021. Der Verursacher befuhr vermutlich mit einem Lkw das Rasenstück und fuhr sich dort fest. Das Fahrzeug verursachte tiefe Reifenspuren und wühlte den Mutterboden auf. Offenbar wurde das Fahrzeug herausgezogen, wodurch eine weitere tiefe Reifenspur verursacht wurde. Ohne den Schaden zu melden, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

