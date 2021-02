Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Garagenbrand +++ Großheide - Verkehrsunfallflucht +++ Norden - Straßentor beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Brandgeschehen

Norden - Garagenbrand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwoch eine Garage in der Bogenstraße in Norden in Brand. Gemeldet wurde dies morgens gegen 6 Uhr. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl der Garage über und zerstörte diesen zum größten Teil. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Norden konnten das Feuer löschen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Verkehrsunfallflucht

Am vergangenen Freitag kam es auf dem Königsweg in Großheide zu einer Unfallflucht. Gegen 16:30 Uhr wurde nach ersten Erkenntnissen ein Renault-Fahrer von einem entgegenkommenden Fahrzeug von der Fahrbahn gedrängt. Der Renault-Fahrer geriet in einen Straßengraben und erlitt einen leichten Schock. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen Audi handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Großheide in Verbindung zu setzen unter Telefon 04936 912760.

Norden - Straßentor beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der vergangenen Woche in Norden ein Straßentor. Der Verursacher stieß vermutlich zwischen Dienstag, 26.01.2021, 15 Uhr, und Donnerstag, 28.01.2021, 14 Uhr gegen das geschlossene Tor zur Deichdurchfahrt im Dieksweg. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell