Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autos aufgebrochen +++ Aurich - Diebstähle aus landwirtschaftlichen Gebäuden +++ Aurich - Mit Telefonmast kollidiert

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Autos aufgebrochen

In der vergangenen Woche entwendeten Unbekannte im Vogelbeerweg in Aurich Bargeld und ein Navigationsgerät aus einem VW. Am Montag wurde zudem die Scheibe der Beifahrertür eines Opel in der Weddingenstraße in Aurich eingeschlagen. Die Täter durchwühlten das Fahrzeug, erlangten jedoch offenbar kein Diebesgut. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13 Uhr und 18 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich in Verbindung zu setzen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Diebstähle aus landwirtschaftlichen Gebäuden

In der Nacht von Mittwoch, 27.01.2021, auf Donnerstag, 28.01.2021, kam es in Aurich zu mehreren Diebstählen aus landwirtschaftlichen Gebäuden. Aus einer Scheune in der Westerlooger Straße entwendeten Unbekannte diverse Werkzeuge. Wie bereits berichtet wurden in derselben Nacht auch Baucontainer in der Westerlooger Straße angegangen. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen nimmt die Auricher Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mit Telefonmast kollidiert

Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Der Hyundai-Fahrer war gegen 8 Uhr auf der Straße Zum Königsmoor in Richtung Pfalzdorf unterwegs, als er auf schneeglatter Fahrbahn in einer Linkskurve linksseitig von der Straße abkam. Er kollidierte mit einem Telefonmast. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell