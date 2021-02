Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Verkehrsschilder beschädigt +++ Lütetsburg - Verkehrsunfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Verkehrsschilder beschädigt

Ein Unbekannter überfuhr am Wochenende zwei Verkehrsschilder in der Schottjer Straße in Upgant-Schott. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An den Schildern entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zugetragen hat sich der Vorfall vermutlich in der Zeit vom 29.01.21, 16:00 Uhr bis 30.01.21, 11:15 Uhr. Aufgefundenen Fahrzeugteilen zur Folge dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW Crafter handeln. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Norden in Verbindung zu setzen unter Telefon 04931 9210.

Lütetsburg - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 72 in Lütetsburg. Ein bislang unbekannter Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Fiat-Fahrer musste auf den Seitenstreifen ausweichen und prallte dort gegen einen Zaun. Der 20-jährige Fiat-Fahrer blieb unverletzt. Am Fiat entstand ein Totalschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Norden unter Telefon 04931 9210.

