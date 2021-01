Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 30.01.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Einbruch in eine Werkstatt Aurich - Im Zeitraum vom Montag bis Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Werkstatt in einer Schrebergartenanlage in der Kiebitzstraße in Aurich. Aus der Werkstatt wurde eine Kettensäge entwendet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Tödlicher Verkehrsunfall Großefehn - Am Samstagmorgen, gegen 08:15 Uhr, erhielt die Leitstelle durch Anwohner Kenntnis, dass es in der Jahnstraße in Großefehn zu einem Unfall gekommen sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 70-jährige Frau aus Großefehn augenscheinlich alleinbeteiligt mit ihrem Fahrrad auf winterglatter Straße gestürzt war. Durch den alarmierten Notarzt konnte lediglich der Tod der Frau festgestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen, die zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Aurich - Am Mittwoch stellten Mitarbeiter der Stadt Aurich fest, dass in der Hans-Heiner-Müller-Straße/Fankeweg im Gewerbegebiet Aurich-Schirum eine Straßenlaterne vermutlich durch einen Unfall beschädigt wurde. Eine Eingrenzung des Tatzeitraums ist schwer möglich. Zeugen, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Aurich - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, auf der Oldersumer Straße in Aurich. Ein 38-jähriger Mann aus Wittmund befuhr die L 1 aus Riepe kommend und verlor auf winterglatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutschte in den entgegenkommenden Lieferwagen, welcher von einem 36-jährigen Mann aus Ihlow geführt wurde. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt in das Auricher Krankenhaus gebracht.

Altkreis Norden

Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe Pewsum - Zu einer eher ungewöhnlichen Bedrohung kam es am Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, in Pewsum an der Landesstraße 3 (Cirksenastraße). Nach bisherigen Erkenntnissen machten Passanten einen PKW - Fahrer durch Handzeichen darauf aufmerksam, auf der glatten Fahrbahn etwas langsamer zu fahren. Der PKW - Fahrer stieg daraufhin aus, ging zum Kofferraum seines PKW. Aus diesem nahm er - wie sich später herausstellte - eine Schreckschusspistole. Er schoss einmal auf die Fahrbahn in Richtung der Fußgänger, setzte sich nach kurzem bedrohlichen Kommentar wieder ins Fahrzeug und fuhr fort. Im Rahmen der Fahndung wurde der Mann ermittelt. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrt unter Alkoholeinfluss Norden - Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Freitag, gegen 14:00 Uhr, ein Renault auf, der Am Markt in Norden auf den Bordstein geriet. Bei der anschließenden Kontrolle des 61-jährigen Fahrzeugführers wurde nach dem Aussteigen noch ein schwankender Gang festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,0 Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Norden - Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Norden wurde am Freitag, gegen 11:50 Uhr, ein geparkter PKW angefahren und beschädigt. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer die Fahrt unerlaubt fort. Der Vorfall wurde beobachtet, das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges von Zeugen notiert. Der Verursacher des Schadens konnte ermittelt werden, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zwei Verkehrsunfällen mit Personen- und hohem Sachschaden Hage - Gegen 12:20 Uhr kollidierte in Hage am Kreisverkehr an der Hagermarscher Straße/ Küstenbahnstraße ein Mercedes SUV mit einem LKW. Der 30-jährige Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstanden erhebliche Sachschäden, am LKW mittlere Sachschäden. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Gesamtschaden im Bereich von 30.000 Euro belaufen. Aufgrund von Problemen bei der Bergung und der Tatsache, dass Öl beseitigt werden musste, waren die Einsatzkräfte bis zum frühen Nachmittag mit der Unfallaufnahme beschäftigt.

Dornum - Am Nachmittag, gegen 16:40 Uhr, verlor eine 25-jährige PKW-Fahrerin in einer scharfen Rechtskurve im Ort Dornum auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Die Autofahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Der PKW wurde total, der LKW erheblich beschädigt. Die Schadenssumme dürfte in einem Bereich von rund 45.000 Euro liegen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn Friedeburg/Horsten - Am Freitag, gegen 15:30 Uhr kam auf der B436, in Höhe der Ortschaft Horsten, ein 40-jähriger LKW-Fahrer mit seinem LKW, auf schneebedeckter Fahrbahn, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr sich im Anschluss fest. Hierbei wurden zwei Leitpfosten beschädigt. Der LKW wurde geborgen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn Friedeburg/Horsten - Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Horster Hauptstraße in Horsten zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Eine 55-jährige PKW-Fahrerin verlor in einer Kurve, aufgrund schneebedeckter Fahrbahn, die Kontrolle über ihren PKW und fuhr in den entgegenkommenden PKW eines 61-jährigen Fahrzeugführers. An beiden PKW entstanden Sachschäden. Die Personen blieben unverletzt.

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Landkreis Aurich und Wittmund:

Aufgrund der Witterungslage kam es am gestrigen Nachmittag zu 19 Verkehrsunfällen, die auf Glätte zurückzuführen sind. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle blieb es bei leichtem Sachschaden.

