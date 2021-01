Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Container aufgebrochen +++ Großefehn - Diebstahl aus Scheune +++ Wiesmoor - Sachbeschädigung auf Schulgelände +++ Aurich - Schaufenster eingeworfen +++ Großefehn - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Container aufgebrochen

Unbekannte haben einen Baucontainer in der Westerlooger Straße in Aurich aufgebrochen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten die Täter sich auf das betroffene Baugrundstück begeben. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen nimmt die Auricher Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Großefehn - Diebstahl aus Scheune

Unbekannte Täter haben aus einer Scheune an der Fiebinger Straße in Großefehn Werkzeug gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 5 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Sachbeschädigung auf Schulgelände

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Schulgebäude in Wiesmoor beschädigt. Die Täter betraten in der Zeit zwischen Montag, 20.15 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, das Schulgelände und beschmierten Wände und Türen mit Farbe. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen rund um das Schulgebäude, insbesondere in den Bereichen Schulstraße und Am Schulzentrum, beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Schaufenster eingeworfen

Ein Schaufenster in der Osterstraße in der Innenstadt von Aurich wurde am Donnerstag mit einem Ziegelstein eingeworfen. Für das betroffene Schreibwarengeschäft entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Zu dem Vorfall kam es gegen 17:30 Uhr. Zeugenhinweise werden erbeten unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es bereits in der vergangenen Woche in Großefehn. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß in der Nacht von Donnerstag, 21.01.2021, auf Freitag, 22.01.2021, im Mittelweg gegen einen grauen VW Golf. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

