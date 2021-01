Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Eilsum - Verkehrsunfallflucht +++ Leezdorf - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Krummhörn/Eilsum - Verkehrsunfallflucht

In Eilsum kam es am Mittwochmorgen zu einer Unfallflucht. Gegen 09:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Fahrbahn so weit mittig, dass ein entgegenkommender 22-jähriger VW Caddy Fahrer ausweichen musste. In Folge dessen rammte der Caddyfahrer im Seitenraum eine Straßenlaterne. Der Vorfall ereignete sich auf der Eilsumer Landstraße (L4) in Höhe der Einmündung zur Greestsieler Straße (L25). Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931/9210.

Leezdorf - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr kam es am Mittwoch in Leezdorf. Eine VW-Fahrerin war auf der Straße Am Sandkasten unterwegs als ihr ein unbekannter Autofahrer entgegenkam. Die Fahrzeuge stießen an den Außenspiegeln zusammen. Der Unbekannte fuhr davon. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 07:25 Uhr. Mögliche Zeugen, aber auch der Verursacher, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941/606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell