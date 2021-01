Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Radfahrer beleidigt Beamte ++ Aurich - Autos bei Ausparkmanöver beschädigt ++ Aurich - Fahrbahnverunreinigung ++ Südbrookmerland - Unfallflucht ++ Aurich - Gefährdung im Straßenverkehr

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer beleidigt Beamte

Am Mittwochnachmittag gegen 14:40 Uhr stellte die Polizei in der Auricher Innenstadt einen 34-jährigen Mann fest, der unerlaubterweise im Bereich der dortigen Fußgängerzone mit seinem Fahrrad unterwegs war. Auf Ansprechen hin verweigerte der Mann die Angaben seiner Personalien und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

Aurich - Mehrere Autos bei Ausparkmanöver beschädigt

Die Polizei wurde am Mittwochmittag zu einer ausweglosen Parksituation auf einem Platzplatz in der Von-Jhering-Straße in Aurich gerufen. Eine 73-jährige Autofahrerin war während eines Ausparkmanövers mit drei geparkten Fahrzeugen und einem Zaun kollidiert. Sie hatte sich bei diesem Vorgang so sehr verkeilt, dass die Situation erst mit Eintreffen der Polizei gelöst werden konnte. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Aurich - Fahrbahnverunreinigung

Ein bislang unbekannter Verursacher verlor am Mittwochnachmittag in Aurich eine größere Menge Kraftstoff. Eine Dieselspur zog sich beginnend von der Esenser Straße über die Von-Jhering-Straße bis hin zur Emder Straße. Hinweise auf den Verursacher werden an die Polizei erbeten unter Telefon 04941/606215.

Südbrookmerland - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Auricher Straße in Moordorf beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Mittwochabend ein anderes Fahrzeug. Zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr touchierte der Unbekannte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen blauen VW. Anstatt sich um den entstanden Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Durch die Polizei konnten Spuren gesichert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941/606215.

Aurich - Gefährdung im Straßenverkehr

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Straßenverkehrsgefährdung in Aurich. Am Mittwochabend fuhren nach bisherigem Erkenntnisstand auf der Strecke Esenser Straße in Richtung Plaggenburg ein Audi- und ein BMW-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Sie bogen dann auf die Dornumer Straße ab. Immer wieder überholten sie Fahrzeuge und gefährdeten so andere Verkehrsteilnehmer. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Audi A4 und einen schwarzen BMW 3er. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, sich zu melden unter Telefon 04941/606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell