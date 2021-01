Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Wittmund - Unfallflucht auf Bundesstraße +++ Esens - Von Fahrbahn abgekommen +++ Schweindorf - In Kurve zusammengestoßen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte haben in Friedeburg an der Marxer Hauptstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter den Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Tat ereignete sich bereits im vergangenen November, zwischen dem 06.11.2020 und dem 27.11.2020, wurde allerdings erst jetzt angezeigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedeburg entgegen unter Telefon 04465 945780.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht auf Bundesstraße

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagabend in Wittmund auf der Straße Ülkegatt (B 461). Gegen 18.15 Uhr war eine Audi-Fahrerin in Richtung Carolinensiel unterwegs und wollte nach links in die Straße Altfunnixsiel einbiegen. Ein unbekannter Autofahrer, der ihr auf der Bundesstraße entgegenkam, stieß mit dem Seitenspiegel des Audi A3 zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Wittmund fort. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Esens - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend in Esens von der Fahrbahn abgekommen. Der Heranwachsende war gegen 20.40 Uhr mit einem VW auf der Bensersieler Straße in Richtung Bensersiel unterwegs, als er in einem Kreisverkehr offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet in einen Graben. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Schweindorf - In Kurve zusammengestoßen

Bei einem Verkehrsunfall in Schweindorf ist am Dienstag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Gegen 13.40 Uhr war der 18 Jahre alte VW-Fahrer auf der Esenser Straße unterwegs, als er in einer scharfen Kurve in der Ortsmitte mit einem entgegenkommenden Betonmischfahrzeug zusammenstieß. Der VW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Hinter dem Fahrer des VW Polo fuhr eine Zeugin mit ihrem Pkw, die sich vor Ort als Zeugin zu erkennen gab. Leider wurden die Personalien der Frau, die noch vor dem Eintreffen der Polizei weiterfuhr, nicht festgehalten. Die Frau wird gebeten, sich zur Klärung des Sachverhaltes mit der Polizei in Esens in Verbindung zu setzen unter Telefon 04971 926500.

