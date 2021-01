POL-AUR: Norden - Einbruch in Pizzeria +++ Pewsum - Exhibitionistische Handlung

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Einbruch in Pizzeria

Zu einem Einbruch in eine Pizzeria kam es in der Nacht zu Samstag in Norden. Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 1.40 Uhr verdächtige Geräusche in der Pizzeria im Neuen Weg und alarmierten die Polizei. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte eine beschädigte Scheibe fest. Mit der Unterstützung von Polizeihunden durchsuchten die Beamtinnen und Beamten das Gebäude und konnten den mutmaßlichen Täter in einem der Räume antreffen. Der 18-Jährige wurde festgenommen und dem Gewahrsam der Polizei Norden zugeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Pewsum - Exhibitionistische Handlung

Am Sonntag kam es in Pewsum zu einer exhibitionistischen Handlung gegenüber einer 59-jährigen Frau. Das Opfer war nach ersten Erkenntnissen zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr fußläufig auf dem Fuß- und Radweg an der Emder Landstraße (L3) von Pewsum aus in Richtung Canum unterwegs, als ein Mann ihr entgegenkam. Er hatte zuvor die Straße vom Bettenwehrster Weg kommend überquert. Er sprach die Frau an und zeigte sich ihr gegenüber exhibitionistisch. Das Opfer schrie den Mann an, der daraufhin die Flucht ergriff. Der Täter wird beschrieben als ca. 1,75 Meter groß, etwa 45 bis 55 Jahre alt und schlank. Er soll einen hohen Haaransatz und dunkelbraunes Haar haben, welches er zu einem Zopf gebunden hatte. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jacke und eine dunkle Hose. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

